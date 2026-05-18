歌手でタレントの中川翔子さんが5月18日、自身のインスタグラムを更新。双子の兄がつかまり立ちに成功したことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子ふたりとも“つかまり立ち”成功「毎日進化してる！」「なんだか兄弟っていいなぁ」中川さんは「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい」と綴り、双子の様子を写した写真を多数投稿。子どもたちが、つかまり立ち