阪神の前川右京外野手（23）が18日、出場選手登録を抹消された。前川は開幕2軍でスタートし、4月7日に今季初昇格。ここまで11試合に先発出場するなど18試合で打率・227、1本塁打、7打点の成績だった。この日が23歳の誕生日だったが、無念の降格となった。