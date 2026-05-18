高市総理大臣は政府与党連絡会議で、中東情勢を受けて今年度の補正予算案の編成を含めた検討を指示したと明らかにしました。高市総理：万全の備えを取るべく、補正予算の編成を含め、資金面の手当てを検討するよう、連休前には事務方に対して、先週には財務大臣に指示をしました。会議で高市総理は電気ガス料金について、自民、日本維新の会両党の政調会長に対し、「使用量が多くなる夏場、7月から9月に、去年夏の料金水準を下回る