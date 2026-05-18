【第99話】 5月18日 公開 第99話「力関係」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月18日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第99話「力関係」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第99話では、車内でこころの兄から色々と質問され、どぎまぎする桜太郎。そんな中、会話は兄妹の話題へと移っていき……。 サンデーうぇぶり「となりの席のヤ