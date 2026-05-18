5月17日、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」ファイナルGAME2が行われ、神戸ストークスが福島ファイヤーボンズを109－93で破り、2025－26シーズンのB2王者に輝いた。試合後、B1東地区のレバンガ北海道が公式Xを更新し、昨シーズンまでチームに在籍していた寺園脩斗と中野司の健闘をたたえた。 北海道は投稿内で、神戸の優勝と福島の準優勝を祝福したうえで、「何よ