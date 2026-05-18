ポートランド・トレイルブレイザーズは42勝40敗（勝率51.2パーセント）でレギュラーシーズンを終え、36勝46敗（勝率43.9パーセント）だった昨シーズンから大きな前進を見せた。プレーイン・トーナメントではフェニックス・サンズを破ってプレーオフ進出を果たすなど、再建期からの脱却を印象づけるシーズンとなっている。 来シーズンは、長年フ