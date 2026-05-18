ジンジブは上昇加速しストップ高の９５０円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期単独業績予想で、売上高３２億１２００万円（前期比１９．５％増）、営業利益３億１１００万円（同８７．５％増）、最終利益２億９９００万円（同６４．１％増）と大幅増収増益を見込み、３期ぶりに営業最高益を更新する見通しであることが好感されている。 ４月に進路情報事業であるジンジブキャリア事業