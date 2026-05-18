消防によりますと、きょう昼すぎ、山形市門伝で発生した山林火災は、午後２時すぎに鎮圧が確認されました。けが人はいないということです。 消防によりますと、きょう午後０時２０分ごろ、山形市門伝で「山火事です。下草と建物が燃えている」などと付近住民から１１９番通報があったということです。 ポンプ車などが出動し消火活動を行ったところ、火は午後２時すぎに鎮圧状態となりましたが、鎮火には至っていません。これまで