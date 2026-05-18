ブラザー販売は、衣類に直接印刷できるガーメントプリンターの新モデル「GTX300NC」を6月に発売する。ガーメントプリンターは、PCで作成したデザインをTシャツなどに直接プリントでき、小ロットからオンデマンドで生産できる。最近では、ECサイトやイベント現場でのオリジナル商品販売の需要拡大を背景に導入が進んでいる。今回の新製品は、こうしたニーズに応える形で、「高速化」と「使いやすさ」を大きく進化させたモデルだ。