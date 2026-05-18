【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライターのChageと、男性2人組アーティストの吉田山田が、新プロジェクト「吉田山田柴田」を結成。5月29日にシングル「晴れ晴れ （ハレバレ）」が配信リリースする。 ■「田」が繋いだ不思議な縁 1979年のデビュー以来、日本の音楽シーンの第一線を走り続けているChage。先日、シシド・カフカとのコラボレーションユニット