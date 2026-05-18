18日15時現在の日経平均株価は前週末比452.78円（-0.74％）安の6万956.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は466、値下がりは1073、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は125.51円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が116.66円、東エレク が85.48円、ファナック が40.9円、ダイキン が37.21円と続いている。 プラス寄与度トップはキオク