インドネシア西ジャワ州ボゴールのタマン・サファリ・インドネシアが5月17日明らかにしたところによると、ジャイアントパンダの赤ちゃん「リオ」の健康状態は良好で、発育指標の各項目の数値も安定しているとのことです。 「リオ」は2025年11月27日にタマン・サファリ・インドネシアで生まれ、獣医や動物ケアチームによる継続的な観察とケアを受けています。園側によると、関連作業は科学的なケアと国際基準に従い実施されていると