シドニー五輪柔道金メダリストの井上康生氏（48）の妻でタレントの東原亜希（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日にリクエストでカメラをプレゼントしたことを明かした。【写真】「素敵なプレゼント」娘へ“高級カメラ”のプレゼントを報告した東原亜希東原は「娘の誕生日にGRを といいつつ、私も兼用 私も初めて親にリクエストしたプレゼントがカメラだった。それ以来、RICHOのGX（GRと悩んだけどGRにしとけ