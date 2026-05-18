栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、実行役の高校生が事件現場への移動に使ったとみられる高級外車が、現場の指示役として逮捕された横浜市の夫婦の自宅近くで目撃されていたことが分かった。捜査関係者によると、車両は夫婦名義ではなかった。栃木県警は夫婦が第三者から車の提供を受け、高校生に貸した可能性が高いとみて捜査している。この事件ではこれまでに横浜市港北区小机町、無職竹前海