関西囲碁将棋記者クラブは18日、第34回記者クラブ賞に選出された藤井聡太六冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝を表彰した。同じく受賞した井山裕太碁聖（36）は後日表彰する。昨年のNHK杯戦（囲碁）で優勝した余正麒九段（30）と、将棋の順位戦で初参加から3期連続で昇級した藤本渚七段（20）に特別賞を贈った。6年連続6度目の受賞となった藤井六冠は「苦しさを感じたタイトル戦もあったが、大きな経験になった