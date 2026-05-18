【ヤンゴン共同】米地質調査所（USGS）によると、ミャンマー最大都市ヤンゴンの郊外で18日午前8時35分（日本時間午前11時5分）、マグニチュード（M）5.2の地震があった。震源はヤンゴンの南東約44キロ。震源の深さは10キロ。ヤンゴンでは多くの市民らが自宅から一時避難するなどし騒然とした。これまでに人的被害の情報はない。