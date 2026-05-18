サイバー攻撃などによる「大規模インフラ障害」に備え、政府と東京都が昨年１２月に初開催した机上演習の取りまとめ結果が判明した。社会経済の混乱や被害長期化への対処にあたり、復旧に必要な電源車の不足などの課題が浮き彫りとなった。政府は年内の安全保障３文書改定で、国民生活や産業活動の維持に向けた「社会全体の持続的対応能力」を柱に位置付ける方針だ。演習は、首都圏で原因不明の大規模停電が発生したとの想定で