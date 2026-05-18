◇インターリーグパドレス8―3マリナーズ（2026年5月17日シアトル）2番手で登板したパドレス・松井裕樹投手（30）は、2つ与えた四球を「本当にもったいない」と反省した。7―0の6回無死満塁でマウンドへ。4番ネーラーに押し出し四球を与え、2つの犠飛で得点を許した。回をまたいだ7回にも先頭打者に四球。自身走者は生還させずに2回を無安打2奪三振2四球で無失点だったが、表情は渋かった。左内転筋の故障から復帰し