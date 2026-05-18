アメリカ・フロリダ州で10日から数日間にわたる大規模な山火事が発生し、少なくとも44平方キロメートルが焼失した。これは山手線の内側の7割に相当する面積だ。14日に鎮火が報じられたが、雨の少ない乾期に入っており警戒が続いている。ヘリが繰り返し放水も建物に迫る炎カメラが捉えたのは、空から見た山火事の最前線だ。横一直線に伸びる赤い線はすべて炎だ。猛烈な勢いで燃え上がっている。アメリカ・フロリダ州で、10日から数