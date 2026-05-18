プロ野球・ハヤテベンチャーズ静岡は18日、元中日・石川翔投手との契約合意を発表しました。石川投手は17年ドラフト2位で 青藍泰斗高から中日に入団。1軍登板は18年の1登板のみにとどまりました。25年シーズンは2軍でリリーフとして19試合に登板し、防御率7.71という成績。オフに戦力外となり、その後メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに入団していました。石川投手は球団を通じ、「もう一度、野球に挑戦できる環