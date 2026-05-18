こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。現在、吹き出し口に貼るだけでホコリや花粉が機械の内部に入り込むのを防いでくれる、東洋アルミの「パッと貼るだけホコリとりフィルターエアコン用」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 東洋アルミ ホコリとりフィルター 約38cm×80cm 2枚入 エアコン 空気清浄機 貼