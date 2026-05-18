Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2026年3月23日掲載の記事より転載 ホーローの鍋や保存容器が好きで、いくつか愛用しています。ホーロー製品といえば比較的コンパクトなものが多い印象があったのですが、無印良品の新作で「大きな保存容器」を発見！使ってみるとさまざまな場面で活躍してくれるアイテムだったんです。持ち手付きの大きめホーロー容器 P