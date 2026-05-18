インスタグラムを更新女子ゴルフで国内ツアー通算1勝をマークしているセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が、自身のインスタグラムでイベントの模様を公開した。参加者との交流に、ファンから様々な声が上がった。「今日はユウティン先生ですDescente Golf CHILL CAMP」と記したセキ。ポロシャツに白のスカート、リボンというコーディネートだった。真剣にスイングするシーンや参加者とハイタッチしてい