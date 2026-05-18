米中首脳会談1日目の習近平国家主席の発言を聞いた経済・政治アナリストのジョセフ・クラフトさんは2026年5月17日放送の「日曜スクープ」（BS朝日）で「これは脅迫だ」と中国側の姿勢を言い切った。その習近平氏の発言は14日の首脳会談で、米トランプ大統領に対して「台湾問題は中米関係の中で最も重要な問題。適切に処理できなければ両国関係はぶつかりさらには衝突し非常に危険な境地に追い込むことになる」と話したことを指す。