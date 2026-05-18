俳優の鈴木一真(57)が18日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・青木崇高(46)との2ショットを公開した。 【写真】めっちゃアメリカ感ヒゲおじさん2ショなのにカッコイイ！ 鈴木は「A few unforgettable days in LA with one of my favorite actots, #MunetakaAoki」(大好きな俳優・青木崇高とのLAでの忘れられない数日)と英語でコメント。続けて日本語でも「多忙を極める #青木崇高くんがLAにやって来ました。」と伝えた