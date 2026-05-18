観音寺スマートIC 完成イメージ(提供：観音寺市) 香川県観音寺市とNEXCO西日本四国支社は、18日、高松自動車道に整備を進めている観音寺スマートインターチェンジが7月4日に開通すると発表しました。 観音寺スマートインターチェンジは、ETC限定で乗り降りできるインターチェンジで、さぬき豊中ICと大野原ICの間の本線に接続します。工事は2024年の3月から行われています。