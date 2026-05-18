ホシザキ（6465、東証プライム市場）。会社四季報特色欄は「業務用厨房機器大手。冷凍冷蔵庫、食洗機は国内首位。製氷機は世界でも首位級」とし、業績欄の見出しは【最高益圏】。【こちらも】制度追い風のLITALICO、増収基調で株価再評価局面か確かに一連のコロナ禍を2020年12月期「17.9％減収、43.5％営業減益」で潜り抜けた以降は「15.2％増収、35.1％増益」-「17.1％増収、12.0％増益」-「16.3％増収、59.0％増益」-「19.3