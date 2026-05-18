東京商工リサーチが4月度の「全国企業倒産」を発表。従来のコスト増に加えて、中東情勢に端を発する石油系資源の供給不足などもあり、夏場に向けて倒産が増える可能性を示唆している。【こちらも】2025年度の倒産件数は4年連続で増加、今後も増加傾向か東京商工リサーチ■企業倒産件数は4カ月連続で前年上回る13日、東京商工リサーチが4月の「全国企業倒産」を発表した。全国企業倒産件数（負債額1,000万円以上）は前年同月