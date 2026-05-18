女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第３７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）は、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美（上坂樹里）も担当患者の丸山（若林時英）から痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二