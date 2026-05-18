貴州省貴陽市にある世紀金源ショッピングモールのライフスタイルコンセプトストアで商品を選ぶ客。（４月２５日撮影、貴陽＝新華社配信／袁福洪）【新華社北京5月18日】中国国家統計局が18日発表した4月の社会消費財小売総額は前年同月比0.2％増の3兆7247億元（1元＝約23円）だった。うち自動車以外の消費財の小売売上高は1.8％増の3兆4218億元となった。1〜4月は前年同期比1.9％増の16兆4941億元で、自動車以外の消費財は3.1％