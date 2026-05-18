社会学者の古市憲寿氏が18日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、栃木県上三川町の強盗殺人事件についてコメントした。今月14日に同町の住宅に押し入り、69歳の女性を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。上位に指示役がい