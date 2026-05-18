Number_i（ナンバーアイ）が、この度世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベル・Atlantic Records（アトランティック・レコード）と、レーベル契約を締結したことを発表。Atlantic Recordsとのメジャーレーベル契約を果たしたことで、グローバルリリースおよび世界規模での音楽展開に向けた体制が整った。Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、Aretha Franklin（アレサ・フランクリ