昨季に続き、今季もタイトルを獲れなかったレアル・マドリード。FWキリアン・ムバッペとヴィニシウス・ジュニオールとの共存など問題点は様々だが、レアルのアカデミーで育ってきた現アル・ディルイーヤ所属MFオスカル・ロドリゲスは何よりMFトニ・クロースの引退が痛手だったと振り返っている。「クロースの退団はチームが方向性を見失ったことを意味していて、彼のような選手の代わりを見つけるのは不可能だ。モドリッチや他の選