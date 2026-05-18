FW前田大然の決勝ゴールもあり、15日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ最終節で首位ハーツに勝利して逆転優勝を決めたセルティック。ハーツを撃破したパフォーマンスは見事だったが、大きなポイントとなったのが前節のマザーウェル戦だ。このゲームは終盤まで2-2の同点だったが、後半アディショナルタイムにペナルティエリアの競り合いでマザーウェルの選手にハンドがあったと判定され、セルティックにPKが与えられる一幕