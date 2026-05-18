今冬に加入したシャルケではチームのブンデスリーガ昇格に貢献し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表ではエースとして2026W杯出場権獲得に貢献。40歳を迎えているFWエディン・ジェコは大充実のシーズンを過ごしている。情報サイト『Transfermarkt』のインタビューにて、ジェコは40歳まで現役を続ける予定はなかったと語っている。実力はもちろん、大きな怪我を回避していることがキャリアを長く続けられている理由だ。「40歳になっても