俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと訪れた会員制倉庫型スーパー『コストコ』での出来事や、義母の母の日を祝ったことを報告した。この日、川崎は「妻と久しぶりにコストコに行って来ました」と切り出し「この日は2つ残念な事をやらかしました」と告白。1つ目の失敗として「メンバーズカードを自宅に忘れた」と明かすも「カウンターで身分証明書を見せればその日だけの証明書を発行してくれました」と無事