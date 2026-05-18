大峯山寺（奈良県天川村）の本尊で秘仏の蔵王権現立像（12世紀末〜13世紀初め）が初めて山から下ろされ、奈良国立博物館（奈良市）の特別展「神仏の山吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美」で公開されている。同館によると秘仏は険しい山道を約2時間かけ、背負ったりトロッコを用いたりして運ばれた。担当したのは、文化財輸送に精通した物流大手「日本通運」関西美術品支店（京都市）。三重、岡山からも応援を得て若手社