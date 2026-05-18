ラグビーのリーグワン２部・花園近鉄ライナーズは１８日、今季限りで退団する選手を発表した。以下の８人。プロップ岩上龍（退団）フランカージェド・ブラウン（現役引退）ＳＯ野口大輔（現役引退、社業専念）ＳＯウィル・ハリソン（退団）ＳＯ丸山凜太朗（退団）ＣＴＢ小野木晃英（現役引退、社業専念）ＣＴＢティモ・スフィア（退団）ＦＢ竹田宜純（現役引退）また、元所属選手で今季からスキ