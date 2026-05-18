ミュージシャンGACKT（52）が18日、Xを更新。フジテレビ系7月期月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）で主演を務めることが発表され、思いをつづった。GACKTは「正直、今年はドラマをやる予定は1本しかなかった」とした上で、「だが、縁というのは不思議なもので、気づけば月9の主演をやることになった。フジドラマ初出演だそうだ。そうだっけな…」と言及。「我ながら、なかなか妙な流