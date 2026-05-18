お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（49）の妻尾形あいさんが16日、自身のブログを更新。8歳の長女・さくらちゃんが6人組のキッズクリエイターグループとして、本格的に活動をスタートすることを報告した。この日は「さくちゃんからご報告です！！！」と題してブログを更新。カラフルな背景の前で個性豊かな子どもたちが満面の笑みを浮かべながらポーズを決める姿とともに「今日から6人組グループを結成して本格的に活動していくこと