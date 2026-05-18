【モデルプレス＝2026/05/18】乃木坂46の池田瑛紗が5月16日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】乃木坂センター「小さい頃から美形」と話題の幼少期◆乃木坂46池田瑛紗、幼少期ショット披露5月12日に誕生日を迎えた池田は「いつの間にか24歳になっていました」と報告し、複数の写真を投稿。「これからも感謝の気持ちを忘れず頑張ります。そら豆娘より」とつづり、台所の床に座ってそら豆の