C-Unitedが展開する珈琲館と珈琲館 蔵は、看板商品「トラディショナル・ホットケーキ」の初夏限定メニュー「トロピカルミックスホットケーキ」を4月23日より発売している。あわせて、昨年好評だった季節限定コーヒー「エチオピア モカ シャキッソ」も同日より再販している。昨年展開したトロピカル系メニューが好評だったことを受け、今年もマンゴーを軸にした初夏向けメニューを投入した。主なターゲットは10〜20代女性を想定する