【モデルプレス＝2026/05/18】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が5月17日、都内で行われた「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」開催発表会見に、ココリコ・遠藤章造、田村淳、ペナルティー・ワッキー、品川庄司・庄司智春とともに出席。子どもが生まれてからの変化を明かした。【写真】58歳吉本芸人「なんて豪華なメンバー」大物芸人集結の娘囲んだ貴重ショット◆山本圭壱、子ども誕生後の変化明かす2022年11月