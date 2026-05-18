甘粛省白銀市の企業、白銀有色長通電線電纜の極細マグネットワイヤ工場。（４月１２日撮影、白銀＝新華社記者／郎兵兵）【新華社北京5月18日】中国国家統計局が18日発表した4月の一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は、物価変動の影響を除く実質で前年同月比4.1％増加した。三大部門は、採鉱業が3.8％増、製造業が4.0％増、電力・熱・ガス・水の生産・供給業が5.3％増