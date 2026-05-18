◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東三段目6枚目の旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が、東幕下50枚目の不動豊（22＝時津風部屋）を下手投げで破った。昨年の全国学生選手権準優勝などの実績を持つ実力者と対戦した。右四つで土俵際まで攻め込み、豪快な下手投げで辛勝。序ノ口デビューから無傷の19連勝とした。対戦した不動豊は「腰が高くなったところが駄目だった。し