ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古が行われ、薮宏太さん（Hey! Say! JUMP）、シルビア・グラブさん、清水美依紗さん、橋本良亮さん（A.B.C-Z）らが登場しました。 【写真を見る】【 薮宏太 】 「過去に草磲さんだけ」橋本良亮からの差し入れリクエスト『冷やしキュウリ』で記憶呼び起こす作品は、旧約聖書「創世記」に登場する「ジョセフの物語」をベースに