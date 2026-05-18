「Ultimate（究極の）」プロフェッショナル――。ロッキーズの菅野智之投手が、16日（日本時間17日）のダイヤモンドバックス戦に先発。5回7安打2失点で今季の日本投手最多の4勝目を挙げ、同時に史上10人目の日米通算150勝を達成した。ウォーレン・シェイファー監督は試合後、36歳のベテランの投球に賛辞を惜しまなかった。「Tomo（菅野）は試合前に体調不良で登板できるかどうかも分からなかったのに、5イニングを力強く投