同性婚を認めない法律の規定が憲法に違反するかどうか、最高裁が今年度中にも統一判断を示す見通しのなか、原告らは18日、会見で「結婚の平等を実現してほしい」と訴えました。この裁判は、全国の同性カップルらが同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。高裁の判断は「違憲」が5件、「合憲」が1件と分かれており、最高裁は今年3月、大法廷で審理することを決め、今年度中にも