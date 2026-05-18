茨城県の介護施設で点滴に注射器で空気を注入し、入所者2人を殺害したなどとして、殺人と窃盗の罪に問われた元職員の女の裁判。きょう（18日）の裁判では2人目に死亡した入所者に関する被告人質問が予定されていましたが、被告が黙秘権を行使したため、実施されませんでした。古河市の介護施設で職員として勤務していた赤間恵美被告（40）は、2020年、入所していた鈴木喜作さん（当時84）と吉田節次さん（当時76）の点滴に注射器で