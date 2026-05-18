LIXIL（リクシル）は18日、住宅設備や建材の価格を引き上げると発表した。6月1日出荷分から順次実施し、各商品で平均8〜15％程度の値上げとなる。中東情勢の悪化で原材料価格が上昇し「企業努力のみで対応することが極めて困難」なためだとしている。トイレは8月3日受注分から平均13％程度、外壁や屋根は9月1日受注分から平均13％程度値上げする。